فندق تحت الماء في أستراليا

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «غريت بارير ريف» الأسترالية إنشاء فندق تقع طوابقه الـ3 تحت سطح الماء بجوار جزيرة ليدي موسجراف، إذ سيستطيع زوّار أستراليا النوم تحت الماء مع الأسماك اعتباراً من أبريل المقبل، عند افتتاح الفندق الغاطس الذي من المخطط له أن يستوعب 24 ضيفاً في 24 غرفة.

فيما أعلنت حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية أنها سوف تسهم في المشروع بمبلغ مليون دولار.

وسيكون الفندق على شكل عوّامة كبيرة، ومزوداً بشرفات خاصة لمشاهدة حركة الأسماك حول الفندق.

وأفادت الشركة بأن الإقامة لليلة واحدة في الفندق سوف تكلّف 550 دولاراً، وستكون كل غرفة مجهزة بمركز مشاهدة بزاوية 360 درجة، وبرصيف للانطلاق منه لممارسة رياضة السباحة والغوص تحت الماء.