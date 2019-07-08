أغرب طريقة لاكتشاف الإصابة بالسرطان

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اكتشف أم أنها مصابة بورم سرطاني بعد أن رفض طفلها البالغ من العمر 14 شهرًا تناول اللبن من ثديها الأيمن.

وقد أرضعت جوان كار (37 عامًا) وهي من ليفربول ببريطانيا، طفلها دوغي منذ يوم ولادته دون أي مشكلات في البداية وفقا لـ "ديلي ميل"، ولكن بعد مرور 14 شهرًا، بدأ يرفض الرضاعة من ثديها.

وقد دفعها ذلك إلى فحص صدرها بالأشعة السينية، حيث عثر المختصون على كتلة سرطانية بحجم حبة البازلاء في قناة حليب الأم.

وقالت جوان إنها لم تكن لتكتشف ذلك أبدًا لو لم يرفض دوغي، الذي يبلغ الآن الخامسة من العمر، الرضاعة من ثديها - وهي إشارة بوجود شيء يسد القناة، وقد عولجت لاحقا وشفيت تماماً من السرطان.