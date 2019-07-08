«الدرونز» بطلة مهرجان للألعاب النارية بسويسرا

أضاءت 150 طائرة «درون» موجهة عن بُعد، سماء مدينة زيورخ السويسرية الليلة الماضية مع انطلاق مهرجان الألعاب النارية (Züri Fäscht) الشهير. ويقام هذا الحدث الشعبي كل 3 سنوات على مدى 3 أيام حول بحيرة زيورخ ونهر «ليمات».

ومهرجان هذا العام هو الأول من نوعه الذي يستخدم طائرات «الدرونز» لالتقاط صورة ثلاثية الأبعاد هائلة تتشكل في سماء الليل على شكل طائر مضيء.

وأظهرت لقطات الطائرات التي تتشابك مع بعضها بعضاً أشكالاً جميلة، وتلا ذلك عرض رائع للألعاب النارية مدته 30 دقيقة فوق البحيرة. واستكمل المهرجان الذي حضره نحو مليوني شخص، بالعروض الموسيقية.دبي - البيان