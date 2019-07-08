ليتواني يحتفظ ببطولة العالم لحمل الزوجات

المصدر: فنلندا - رويترز

احتفظ رجل ليتواني أول من أمس، ببطولة العالم لحمل الزوجات للمرة الثانية على التوالي، في مدينة سونكايارفي الفنلندية التي احتضنت البطولة 24، وذلك في مضمار يتضمن الركض والخوض في بركة من المياه واجتياز العديد من العقبات.

وحقق فيتواتاس كيركيلياوسكاس وزوجته نيرينغا كيركيلياوسكيني، اللقب بالتفوق على بطل العالم الفنلندي تايستو ميتينين الفائز بالبطولة 6 مرات.

وتجذب البطولة آلاف الزوّار كل عام في البلدة الواقعة وسط فنلندا التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة. واقتنص كيركيلياوسكاس وزوجته اللقب من ميتينين بفارق ضئيل بلغ 0.1 ثانية.