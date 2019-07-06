تراث الشعوب

المصدر:
  • تصوير: عمران خالد
التاريخ:

عروض فنية مبهرة قدمتها الفرقة التراثية من روسيا البيضاء في البوادي مول بالعين، ضمن فعاليات موسم عروض أبوظبي، وتشكل واحدة من محطات الانفتاح على تراث الشعوب والإرث الإنساني الأصيل، الذي تنتهجه الدولة.

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