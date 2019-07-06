المصدر: تصوير: عمران خالد

عروض فنية مبهرة قدمتها الفرقة التراثية من روسيا البيضاء في البوادي مول بالعين، ضمن فعاليات موسم عروض أبوظبي، وتشكل واحدة من محطات الانفتاح على تراث الشعوب والإرث الإنساني الأصيل، الذي تنتهجه الدولة.

عروض فنية مبهرة قدمتها الفرقة التراثية من روسيا البيضاء في البوادي مول بالعين، ضمن فعاليات موسم عروض أبوظبي، وتشكل واحدة من محطات الانفتاح على تراث الشعوب والإرث الإنساني الأصيل، الذي تنتهجه الدولة.

تصوير - عمران خالد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yvXxs0Xrqc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 6, 2019