كلب ينقذ إمرأة من الذئاب البشرية

المصدر: البيان الالكتروني

تشتبه السلطات الألمانية في تورط مجموعة من المراهقين والأطفال، يبلغ أصغرهم 12 عاما، في جريمة اعتداء جنسي على امرأة في مدينة مولهايم المطلة على نهر الرور غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة اليوم السبت أن الضحية أصيبت بجروح نُقلت على إثرها إلى المستشفى وتتلقى الرعاية الطبية حاليا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطة استجوبت اليوم المشتبه بهم في حضور آبائهم, ثم قامت بتسليمهم للآباء، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب بيانات الشرطة، انتبه الجيران في الحي التاريخي بمدينة مولهايم إلى وجود مشكلة بسبب النباح المستمر للكلب الخاص بالضحية.

وعثر الجيران على المرأة الشابة وشخصين آخرين خلف حديقة منزلها وأبلغوا الشرطة.

وعقب الملاحقة أوقفت الشرطة مجموعة مكونة من ثلاثة مراهقين (14 عاما) وطفلين (12 عاما). ويحمل جميعهم الجنسية البلغارية.