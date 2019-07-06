هرم سنورست أعجوبة بعمر 4000 عام

المصدر: دبي - فاتن صبح

يعود عمر هرم سنورست الثاني أو (هرم اللاهون)، لأربعة آلاف سنة مضت. ويبدو الهرم الأعجوبة من بعيد أشبه بجبل صخري، لكنك تدرك كلما اقتربت بأنه مشيّد من آلاف قوالب الطوب المصنوعة من الطين الموضوعة بعناية مع قاعدة من الأحجار الكلسية.

البنيان الضخم الواقع جنوبي غرب مدينة الفيوم المصرية يبعد ساعتين في السيارة عن العاصمة القاهرة، وقد تم بناؤه في عهد فراعنة الأسرة الثانية عشرة على يد الفرعون سنورست الثاني الذي حكم بين أعوام 1897 و1878 قبل الميلاد.

وقد انطلقت العام الماضي أعمال ترميم ضخمة ليصبح ملائماً لاستقبال الزوار. وها هو الهرم بات مفتوحاً أمام الناس لأول مرة منذ 4000 عام، حيث يوجد في داخله عدد من الأقنعة الخشبية التي كان يعتقد أنها تحمي الروح أثناء انتقالها للحياة الأخرى، ويعتبر أبرزها ربما القناع الذهبي لتوت عنخ آمون.

لكن للأسف، فإنه لم يتم الكشف بعد عن مومياء سنورست الثاني.