سحبوا منه الجائزة واتهموه بالاحتيال

المصدر: دبي - أشرف رفيق

عاش جون روس واتسون وصديقه مارك جودرام أسعد أيام حياتهما بعد أن عرفا أن واتسون فاز بجائزة قيمتها 4 ملايين إسترليني. وبدأ الصديقان ينفقان ببذخ انتظاراً للملايين القادمة.

ولكن الأمر تحول إلى كابوس، حيث أفاق واتسون وهم يسحبون منه الجائزة بزعم أنه «نصّاب» لأن البطاقة الائتمانية التي اشترى بها بطاقة المسابقة كانت مسروقة. يقول واتسون إن حياته تحولت إلى جحيم وبدأ الناس يطلقون عليه الشتائم في الشوارع وفي كل مكان يذهب إليه. وقال لصحيفة بولتون نيوز التي تصدر في بلدته إنه مصاب باكتئاب طوال الوقت.

وأوضح واتسون وصديقه جودرام لصحيفة ذا صن أنهما لا يعرفان شيئاً عن البطاقة المسروقة، وأنهما سلَّما مبلغ العشرة جنيهات إسترلينية ثمن بطاقة المسابقة لشخص لشرائها لهما باستخدام بطاقته الائتمانية. وعندما سألوهما عن اسم صاحب البطاقة، قالا إنه شخص يُدعى جون، لكنهما لا يعرفان بقية اسمه أو عنوانه أو حتى رقم هاتفه.

وظل جون مجهولاً حتى الآن. والنتيجة النهائية أن واتسون وصديقه قرّرا رفع دعوى قضائية على الشركة منظمة المسابقة.