اختبار يشخّص ارتجاج الدماغ

المصدر: دبي - عمر حرزالله

اكتشف الباحثون في كلية الطب بجامعة ويسكونسن الأمريكية مؤشرات التهاب حيوية للدم يمكنها المساعدة في تشخيص ارتجاج الدماغ من خلال اختبار دم بسيط، وعادة ما تكون هذه المؤشرات مرتفعة لدى اللاعبين المصابين بالارتجاج.

وتشير الدراسة الصغيرة التي شملت وفقاً لـ«ديلي ميل» 43 لاعباً من لاعبي كرة القدم في المدارس الثانوية والجامعات في الولايات المتحدة إلى أنه يمكن للأطباء فحص المؤشرات الحيوية المحددة لتحديد اللاعبين الذين يحتاجون إلى الراحة. ووفقاً لمستويات هذين المؤشرين، يمكن التنبؤ باللاعبين الذين سيستغرقون وقتاً أطول للتعافي بعد تعرضهم لضربة في الرأس.