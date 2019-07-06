طفلتها تسوّقت ولقنتها درساً

المصدر: دبي - عمر حرزالله

قد لا يكون تسليم هاتفك الذكي لأطفالك فكرة جيدة، وقد لقنت إحدى الأمهات الأمريكيات من سان دييغو هذا الدرس الصعب.

ووفقاً لموقع «androidheadlines»، تمكنت طفلة إيزابيلا ماكنيل البالغة من العمر عامين من طلب أريكة من أمازون أثناء عبثها بهاتف أمها.

وقد أثار هذا الخبر ضحك الكثير من الناس، ولكنه لقنهم أيضاً درساً بطريقة ما. وكانت ماكنيل قد سلمت هاتفها لابنتها الصغيرة، رينا التي طلبت بدورها الأريكة عبر الإنترنت، وتم شحنها إلى المنزل وأثناء ذهابها إلى عملها تلقت تنبيها على هاتفها من أمازون بشأن تسليم الأريكة، مما أصابها بالذهول.

وفي البداية، كانت مرتبكة للغاية، وحتى إنها اعتقدت أنها طلبت الأريكة أثناء نومها، كما في المشي أثناء النوم. وحاولت جاهدة إلغاء الطلب على الفور، لكنها لم تستطع لأن الأريكة قد شحنت بالفعل.. لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً بالنسبة لها حتى اكتشفت أن ابنتها استفادت من خيار «اشتر الآن بنقرة واحدة» من أمازون.