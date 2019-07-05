وفاة ملياردير أمريكي في حادث تحطم مروحية

المصدر: د ب ا

أفادت تقارير إخبارية بأن الملياردير الأمريكي كريستوفر كلاين، وهو من أباطرة صناعة الفحم، توفي أمس الخميس في حادث تحطم مروحية، عن عمر يناهز 61 عاما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن براين جلاسر، محامي كلاين، قوله إن موكله توفي في حادث تحطم مروحية قبالة سواحل جزر الباهاما، مضيفا أن الحادث أودى بحياة ستة أشخاص.

وأسس كلاين شركة "فورسايت إنيرجي إل.بي"، لتعدين الفحم ومقرها في مدينة سانت لويس الأمريكية، ويشتهر بدوره في إحياء صناعة التعدين في ولاية إلينوي، وتحقيق ثروة طائلة من هذه الصناعة.

وتقدر قيمة شركة فورسايت حاليا بأكثر من 6ر2 مليار دولار.

وقال جيم جاستيس حاكم ولاية ويست فيرجينيا الأمريكية إن "كريس كلاين أقام إمبراطورية، وكان متواجدا للعطاء في كل مناسبة".