بالفيديو.. حمير تتأنّق وبشر ينهقون

المصدر: البيان الالكتروني

بأزياء ملونة وقبعات مزركشة جالت مجموعة من الحمير شوارع بلدة مونيكيرا الكولومبية احتفالا بمهرجان الحمير يوم الأحد 30 يونيو.

بعض الحمير ارتدى أجنحة لامعة وجوارب وردية وشعرا مستعارا، بينما صرخ أصحابها ملء حناجرهم طمعاً في الحصول على جائزة المهرجان الأولى المخصصة لأفضل تقليد لنهيق الحمار.

ويقول عمدة مونيكيرا أنسيسار بارا إن هذا المهرجان التقليدي يهدف إلى تكريم مزارعي المنطقة وحميرهم التي تساعدهم في عملهم اليومي في الحقول، بحسب "يورونيوز".