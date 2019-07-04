الكعكة أفقدتها سنها والشركة عوضتها

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

دفعت شركة سلسلة المخابز "غريغز " لأحد عملائها تعويضاً بقيمة 50 جنيهاً إسترلينياً بعد أن تسببت كعكة محلاة كانت تلتهمها في سقوط سن لها.

وفقدت جوين لامب وفقا لـ " مترو"سنها بالكامل عندما مضغت حلقة بلاستيكية على شكل وجه بطة كانت في داخل الكعكة ، ظنًا أنها قطعة مجمدة من السكر. واضطرت لدفع 40 جنيهاً استرلينياً لطبيب أسنان واشتكت على الشركة وطالبت بالحصول على تعويض لتغطية نفقات العلاج.

وفي البداية ، أعطتها سلسلة المخابز قسيمة هدايا كتعويض، لكن جوين طلبت المزيد. وطالبت بـ 50 جنيها استرلينيا لتغطية تكاليف طبيب الأسنان والمكالمات الهاتفية التي دفعتها ثمن العثور على الطبيب.

ومنذ الحادث ، دعت جوين الشركة إلى إزالة الدمى من الكعك حتى لا يتعرض الزبائن للاختناق، وطالبتها بتحسين الشركة لتدابير السلامة.