أشرعة زجاجية تُشكّل تصميم مسرح صيني

المصدر: Ⅶ إعداد: فاتن صبح

في أحدث ابتكاراته المعمارية، قام استوديو «ماد» للهندسة، بتصميم مسرح لمدينة ييوو الصينية، محاطاً بالمياه ومغطى بأشرعةٍ «زجاجية»، تمنحه مظهر المركب المبحر في مياه النهر.

ومن شأن المشروع أن يرتفع فوق جزيرة بالقرب من الضفة الجنوبية لنهر دونغيانغ المتدفق عبر المدينة في مقاطعة تشينغيانغ الصينية، وسيضم المجمع مسرحين ومركزاً للمؤتمرات، إضافةً للفناء الكبير. وأفادت مصادر الاستوديو، تعليقاً على التصميم: «من موقعه والجبال في الخلفية البعيدة والمياه قاعدته، يستجيب التصميم للبيئة المحيطة، ويبدو وكأنه مركب يطفو على سطح النهر».

وستتم تغطية المسرحين، اللذين يتسع أحدهما لـ1200 مشاهد، والآخر لـ1600 مشاهد، إضافة إلى مركز المؤتمرات، بأسطح وجدران مصنوعة من صفائح زجاجية شبه شفافة. وقد عمد استوديو «ماد» إلى تنسيق الأسطح، بحيث تبدو وكأنها أشرعة لإحدى سفن «الينك» الصينية، التي ظهرت أولاً في القرن الثاني، ولا تزال قيد الاستعمال حتى اليوم.

طبقات

وأوضح الاستوديو أن التصميم يحدده طبقات من الأشرعة الزجاجية، التي أكثر ما تذكر بسفن صينية قديمة كانت تنقل البضائع يوماً، بمنحنياتها المتقنة، التي ترجع صدى الأفاريز العمرانية للهندسة العمرانية الرائجة في المنطقة.

ويرمي المجمع الجديد، إلى أن يشكل المركز الثقافي الحديث، والمكان العام المقصود في المدينة، وسيتم الوصول إليه عبر ضفتي النهر، حيث سيقوم جسر آلي منحنٍ، بوصل المجمع بالضفة الجنوبية، في حين يعمل جسر للمشاة بوصله إلى الضفة الشمالية.

وأكد مهندسو استوديو «ماد»، أن مسرح ييوو الكبير «تم تصميمه ليكون نصباً تذكارياً في المدينة، يعمل على تواصل السكان مع الواجهة المائية من منظور مختلف».