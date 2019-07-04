علاج ثوري للأورام الخبيثة بأمريكا

المصدر: دبي - البيان

حقق باحثون في جامعة «بنسلفانيا» الأميركية إنجازاً كبيراً في القضاء على الأورام الخبيثة، من خلال تمكنهم من تعريض الخلايا السرطانية التي تنشر المرض إلى الإجهاد الشديد والتدمير الذاتي.

وأظهرت التجارب وفق «ديلي ميل» أنه يمكن دفع الخلايا السرطانية لقتل نفسها من خلال تقنية تعمل على إيقاف نشاط بروتين معين يغذيها يدعى (ATF4). ونجحت التقنية في معالجة مجموعة من الأشكال المختلفة للسرطان لدى البشر والفئران، وخاصة سرطان الأمعاء وسرطان الدم.

واكتشف الباحثون أن هناك بالفعل عقاقير موجودة في الأسواق توقف نشاط المادة الكيميائية المُسمّاة (ATF4)، تعمل على حرمان الخلايا السرطانية من الجلوكوز، ما يدفعها إلى الانتحار، وهذا يوفر الأمل في التعجيل بالعلاج الثوري.