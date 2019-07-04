مشروبات جديدة من «البطاطا»!

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «ما فودي» مجموعةً من المشروبات العضوية المرتكزة على البطاطا في بريطانيا ضمن حملة تسويقية تشير إلى أنــه الأول مــن نوعــه.

وتبعاً لنمو موضة الأنماط الغذائية النباتية تضمنت النكهات الـ3 الأساسية مزيجاً من البطاطا وزيت السلجم وعصير التفاح، والتوت الأزرق أو توت العُلّيق.

وتتسم المشروبات الحائزة براءة اختراع بأنها تخلو من مسببات الحساسية كالغلوتين ومنتجات الحليب والمكسرات، كما أنها لا تحتوي على السكر المضاف أو المواد الحيوانية.

وتزعم الشركة المنتجة أن المشروبات هي الأولى من نوعها التي تمزج البطاطا مع مزايا «أوميغا 3» الغنية لزيت السلجم.

ويشير مؤسس الشركة، توماس أولاندر إلى أنه «وفقاً للطراز الإسكندنافي التقليدي، فإن المشروبات عبارة عن مائدة متنوعة شهية ومغذية من المكونات والنكهات».