قمصان يابانية تكسب الجسم لياقة بدنية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ابتكر اليابانيون قمصان تي -شيرت مثيرة للفضول تستخدم بذكاء عملية التظليل لخداع الناس وحملهم على الاعتقاد أن الجسم يتمتع بلياقة منقطعة النظير.

ويبدو أن مصممي الملابس اليابانيين يسعون إلى مساعدة المستهلكين على تحقيق اللياقة البدنية التي لطالما حلموا بها دون ممارسة التمارين الرياضية فعليًا في صالة الجمنازيوم أو اللجوء إلى الجراحة التجميلية.

وقميص "Super Macho T"، وفقا ل "أوديتي سنترال" هو قميص داخلي قابل للنفخ يعزز عضلات الرجال النحيفين بصورة مصطنعة.

أما قميص التي -شيرت "Illusion Grid" ، فهو قميص نسائي يستخدم التمويه والتظليل لإنشاء قوام جميل.

وهناك قميص تي-شيرت أبيض آخر يدعى "Muscle Mousou Mapping T-shirt"، وهو مصمم لتوفير وهم من اللياقة البدنية المحسنة.

وقد ابتكرت القمصان الجديدة العقول اللامعة في شركة ekoD Works، وهي تظهر سمات جسمانية رائعة ومثيرة للإعجاب لدى مرتديها." مصمم لتوفير وهم من اللياقة البدنية المحسنة.