ناسا تستعد للعودة للقمر بنظام جديد

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اختبرت ناسا بنجاح نظامًا جديدًا لإحباط عمليات إطلاق المركبات الفضائية في فلوريدا كجزء من مهمتها المخططة لرحلات الفضاء البشرية "أرتميس" إلى القمر وربما إلى المريخ.

وهدف الاختبار الجديد وفقا ل "ديلي ميل" هو مصادقة ناسا على فعالية المركبة الفضائية الجديدة أوريون ، وهي كبسولة مصممة لنقل البشر إلى القمر وإعادتهم بأمان.

وهذا الاختبار هو الثالث من خمس عمليات إطلاق لاختبار الكبسولة ، والتي ستشكل جزءًا لا يتجزأ من مهمة أرتميس المقرر إطلاقها في عام 2024.

وحمل اختبار اليوم نموذجًا للكبسولة في أعلى محرك صاروخي تم تجديده من المرحلة الأولى من صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "بيس كيبر".

ووصف رائد الفضاء راندي بريسنيك في مؤتمر صحفي النظام الجديد بإنه أسرع نظام إحباط للإطلاق تم تصميمه على الإطلاق.