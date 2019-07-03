تنجب توأماً بلونين مختلفين

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

كشفت الأم التي أنجبت توأماً أحدهما أسود والآخر مصاب بالمهق (ألبينو)، عن صدمتها عند رؤيتها لهما للمرة الأولى، وقالت إنها اعتقدت في البداية أنه تم إحضار الطفل الخطأ لها.

وأصيبت جوديث نوكوتشا ، 38 سنة ، وهي مصورة نيجيرية المولد من كالغاري ، بالدهشة عندما شاهدت طفلها الأول ، كامسي ، الذي كان أسود ، وابنتها الصغيرة كاتشي ، التي تم تشخيص إصابتها بالمهق.

وكافحت هي وزوجها ، وهو أيضًا أسود اللون ، لمدة ثماني سنوات قبل أن تصبح حاملاً عبر التلقيح الاصطناعي ، وتجد الآن أن الناس لا يؤمنون بأن التوائم ينتمي لهما بسبب ألوان بشرتهما المختلفة.

ومع ذلك ، فإن أشقاء التوأم "لم يلاحظوا شيئًا مختلفًا" ، كما ذكر الأب، وقال إن علاقتهم بهما رائعة.