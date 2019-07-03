وجبة نموذجية لعلاج السكري

المصدر: ■ دبي - عمر حرزالله

ينصح بعض الخبراء المصابين بالسكري من النوع الثاني بعلاج مرضهم بالتخلي عن النظام الغذائي المميز لمعظم الناس، والمحتوي على المعكرونة والخبز الأبيض المحمص والبطاطا والبسكويت ومزيج الموز والحليب.

وهذا يشكل وفق «ديلي ميل» جزءاً من النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، أما البديل الآخر الفعّال فهو فقدان الوزن من خلال تناول وجبة رئيسة من شرائح اللحم المشوي مع الجزر.

ففي أبريل الماضي، تم إعلان هذا النظام الغذائي، ضمن برنامج «النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات»، وقد حصل على الموافقة الرسمية ليتم وصفه من قِبل أطباء الصحة العامة البريطانيين للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، وأيضاً للمعرضين للإصابة بهذا المرض.