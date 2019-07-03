الهواتف الذكية خطر على صحة الشباب

قام عالمان أستراليان باكتشاف مذهل أثناء النظر إلى أشعة سينية لبعض الشباب، يتمثل في نمو «قرون» في مؤخرة رؤوسهم. ويعتقدون أن هذا الخطر ناجم عن الفترة الطويلة التي يقضونها في تصفح الهواتف والأجهزة الذكية.

وتشير النتائج التي نشرت في مجلة (Scientific Reports) إلى أنه علاوة على آلام الرقبة والظهر والصداع، بدأت تظهر متلازمة جديدة تدعى «إبهام مرسل النصوص»، وهو تورم في الأوتار ناجم عن إعادة إرسال الرسائل النصية. كما تم اكتشاف أن 41% من شريحة الشباب التي تم فحصها قد طوروا عند قاعدة الجمجمة حفزاً شبيهاً بالقرن، أطلق عليه اسم «عظمة الهاتف».دبي - البيان