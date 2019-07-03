مهرجان لإحياء ذكرى ميلاد «تسلا»

المصدر: دبي - البيان

تحتفي مدينة غوسبيتش الكرواتية بالذكرى 163 لولادة المخترع والعالم العالمي الشهير نيكولا تسلا، بتنظيم مهرجان «تسلا قوة الضوء».

وسيقام المهرجان في ساحة غوزبيتش في 9 يوليو الجاري أي قبل يوم واحد من ولادة تسلا في قرية سميجلان القريبة. وستعرض أبرز إسهامات تسلا التي قدمها للبشرية.

كما سيمكّن الزوار من تخيّل الليلة التي ولد فيها هذا العبقري من خلال عرض ضوئي مبهر وقطار يجول بالركاب مجاناً في أنحاء البلدة، وينقلهم إلى مواقع ارتبطت بحياة تسلا وعمله. أما كافة الأبنية التي عمل فيها فستتم إنارتها بشكل مميز، وسيكون باستطاعة الزوار الجلوس على أثاث مضاء مصمم للمناسبة.