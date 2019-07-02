الهواتف الذكية تنمي قروناً للشباب

المصدر: دبي - البيان

يواجه شباب اليوم تهديداً شريراً أكبر من الإدمان على مشاهدة التلفزيون، ويتمثل بتنمية «قرون» على مؤخرة رؤوسهم.

وقام عالمان أستراليان باكتشاف مذهل أثناء النظر إلى الأشعة السينية الخاصة ببعض الشباب. وهم يعتقدون أن هذا الخطر ناجم عن الفترة الطويلة التي يقضونها في تصفح هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية.

وتثير النتائج - التي نشرت أخيراً في مجلة «Scientific Reports» إلى أنه علاوة على آلام الرقبة والظهر والصداع، بدأت تظهر متلازمة جديدة تدعى متلازمة «إبهام مرسل النصوص»، وهو تورم مؤلم في الأوتار ناجم عن إعادة إرسال الرسائل النصية بصورة متكررة وتمريرها إلى الآخرين.

وبعد فحص أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً بأشعة إكس، اكتشف باحثون في جامعة «صن شاين كوست» في كوينزلاند بأستراليا، أن 41 في المئة منهم قد طوروا عند قاعدة الجمجمة حفزاً شبيهاً بالقرن، أطلق عليه اسم «عظمة الهاتف»، وهي ناجمة عن ثني الرأس إلى الأمام عند تصفح الأجهزة الذكية.