نوارس تحتجز زوجين في بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

على غرار فيلم «هيتشكوك» الشهير، ادعى زوجان مسنان في المملكة المتحدة أن طيور النورس التي تعيش على سطح منزلها في لانكشاير، احتجزتهما رهينتين داخل المنزل. وقال الزوجان وفقاً لـ«أوديتي سنترال» إنهما في كل مرة كانا يحاولان مغادرة المنزل، تصبح هذه الطيور عدوانية وتبدأ بمهاجمتهما.

تم احتجاز الزوجين المسنين رهائن في منزلهما بعد أن انزلقت فراخ الطيور على سطح المنزل وهبطت على المظلة أعلى الباب الأمامي مباشرةً. وفي إحدى المرات، قرر الزوج أن يغتنم الفرصة ويهرب مع زوجته، حيث لاحقته الطيور وأصابته بجرح بليغ في رأسه، قبل أن ينجح في الهروب، وتم نقله إلى المستشفى.