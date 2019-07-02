صابون من الفحم يزيل حب الشباب

المصدر: دبي - البيان

عانت طالبة بريطانية من انتشار حب الشباب على بشرتها بشكل مكثّف، ولم تستطع التخلص منه بالأدوية والكريمات، قبل أن تكتشف أن صابونا مطهراً للبشرة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية يحتوي على الفحم وزيت شجرة الشاي أزال البثور الجلدية ونعم بشرتها بشكل كبير خلال أسبوعين فقط.

وعانت لوسي هيز (19 عاماً)، وهي من ليفربول، من حب الشباب في سن 17 عاماً، وانتشرت البقع على وجهها بصورة مؤلمة للغاية وعدوانية، وعلى الرغم من تجربة العديد من الكريمات والعلاجات الموضعية، لم ينجح أي شيء، ولم تكن تترك المنزل دون مكياج كامل للبشرة.

واكتشفت أمها إعلاناً يتحدث عن صابون مطهر للبشرة يزيل حب الشباب بصورة سحرية وسعره لا يتجاوز 5 جنيهات أسترلينية، مما دفع ابنتها لاستخدامه فشفيت بشكل سريع في غضون أسبوعين، وعادت إليها ثقتها بنفسها.