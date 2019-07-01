تحتجزهما الطيور رهينتين في منزلهما

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

على غرار فيلم هيتشكوك الشهير "الطيور"، ادعى زوجان مسنان في المملكة المتحدة أن طيور النورس التي تعيش على سطح منزلها في لانكشاير، احتجزتهما رهينتين داخل المنزل.

وقال الزوجان وفقا لـ "أوديتي سنترال" أنهما في كل مرة كانا يحاولان مغادرة المنزل، تصبح هذه الطيور عدوانية وتبدأ بمهاجمتهما.

وتم احتجاز الزوجين المسنين كرهينتين في منزلهما بعد أن انزلقت فراخ الطيور على سطح المنزل وهبطت على المظلة أعلى الباب الأمامي مباشرةً.

وفي إحدى المرات ، قرر الزوج البالغ من العمر 71 عامًا أن يغتنم الفرصة ويهرب مع زوجته، وقد لاحقته الطيور وأصابته بجرح بليغ في رأسه، قبل أن ينجح في الهروب حيث تم نقله إلى المستشفى.

وقامت السلطات المحلية بتركيب شرفة خارجية للمنزل على أمل أن يحمي ذلك الزوجين من طيور النورس.