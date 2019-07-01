يسمي طفله غوغل ليكون أكثر شهرة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

حاز طفل من إندونيسيا على لقب "أغرب اسم في العالم" بعد أن قام والداه بتسجيله قانونيًا باسم "غوغل"، بدون إضافة اسم العائلة أو الاسم الأوسط.

ونقل موقع "ستاندرد ميديا" عن قول الأب أندي كاهيا سابوترا، البالغ من العمر 31 عامًا، لوسائل الإعلام الإندونيسية بأنه عندما كانت زوجته حاملًا في شهرها السابع، فكر أولاً بإعطاء طفله اسمًا متعلقًا بالتكنولوجيا.

وقبل ذلك، كان يفكر في أسماء أكثر شيوعًا، لكنه في النهاية قرر أن أياً منها لم يكن ملائما تمامًا.

وانتهى به الأمر إلى النظر في أسماء شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت ومنتجات مثل ويندوز والهواتف قبل أن يستقر في النهاية على اسم غوغل على أمل أن يساعد ذلك الطفل مستقبلا أن يكون أكثر شهرة وحظا.

على الرغم من أن الأم لم تعجبها الفكرة في البداية، إلا أنها وافقت في نهاية المطاف، والآن لديها ولد سمي على اسم أكثر محركات البحث شهرة على الإنترنت في العالم.