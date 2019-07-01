باربي تعزز اندماج أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

ظهرت دمية باربي جديدة أخيراً عقب الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، كجزء من خط إنتاج شركة ماتيل الشامل للعام 2019 الخاص بالدمى المواكبة للموضة، الذي يحمل اسم «فاشينيستا».

وتعاونت الشركة مع مستشفى «UCLA Mattel» للأطفال وخبراء الكراسي المتحركة لتصميم الكرسي المتحرك الخاص بالدمية، الذي جاء مع منحدر للكرسي لتعزيز إندماج الأطفال من «أصحاب الهمم» مع أقرانهم في خطوة لتقبل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والإندماج معهم.

ولجأ المشجعون إلى موقع تويتر للتحدث عن الدمية التي يبلغ ثمنها 20 دولاراً، التي يهتز شعرها الطبيعي وتضع نظارات شمسية وترتدي زياً أنيقاً، وهي جالسة على كرسي متحرك.

وقد صنعت شركة الألعاب السابقة «بيكي» دمية باربي تستخدم كرسياً متحركاً في التسعينيات، ولاحظ الكثيرون أن الكراسي لم تكن متوافقة مع دمى الشركة، ما دفع الأخيرة لإيقاف إنتاجها لاحقاً.