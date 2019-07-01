«الطماطم» تعالج المشكلات الصحية

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

اكتشف الباحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، أن تناول أقراص مصنوعة من البندورة يساعد على تدفق الدم في الشرايين بقوة، علاوة على مجموعة كاملة من الفوائد الصحية غير المتوقعة.

ولاحظ الباحثون البريطانيون وفقاً لـ «ديلي ميل»، أن هذه الثمرة الرائعة تحتوي على البوتاسيوم المرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وفيتامين «ك»، الضروري لتخثر الدم وشفاء الجروح. كما أن الكاروتينات في البندورة- التي تعطي الثمرة لونها الأحمر الرائع ضرورية أيضاً للحفاظ على لياقة أجسامنا.

وهي مهمة للوقاية من أمراض العين مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وقد تساعدنا أيضاً في الحماية من سرطان الجلد.