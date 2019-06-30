متعة التزلج

Ⅶ تثبت حلبة دبي للتزلج في مول دبي أنها مكان رائع لقضاء أمتع الأوقات، حيث تقدم متعة بلا حدود على الجليد للجميع، موفّرةً، كما في الصورة، المرح لمختلف أفراد الأسرة على السواء، لتعكس تجربة من البهجة الغامرة.
تثبت حلبة #دبي للتزلج في #مول_دبي أنها مكان رائع لقضاء أمتع الأوقات، حيث تقدم متعة بلا حدود على #الجليد للجميع، موفّرةً، المرح لمختلف أفراد الأسرة على السواء، لتعكس تجربة من البهجة الغامرة.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 30, 2019
تصوير: دينيس مالاري#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sG9GR1TTKG