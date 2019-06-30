متعة التزلج

المصدر:
  • تصوير: دينيس مالاري
التاريخ:

Ⅶ تثبت حلبة دبي للتزلج في مول دبي أنها مكان رائع لقضاء أمتع الأوقات، حيث تقدم متعة بلا حدود على الجليد للجميع، موفّرةً، كما في الصورة، المرح لمختلف أفراد الأسرة على السواء، لتعكس تجربة من البهجة الغامرة.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى