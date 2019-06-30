متعة التزلج

المصدر: تصوير: دينيس مالاري

Ⅶ تثبت حلبة دبي للتزلج في مول دبي أنها مكان رائع لقضاء أمتع الأوقات، حيث تقدم متعة بلا حدود على الجليد للجميع، موفّرةً، كما في الصورة، المرح لمختلف أفراد الأسرة على السواء، لتعكس تجربة من البهجة الغامرة.

تثبت حلبة #دبي للتزلج في #مول_دبي أنها مكان رائع لقضاء أمتع الأوقات، حيث تقدم متعة بلا حدود على #الجليد للجميع، موفّرةً، المرح لمختلف أفراد الأسرة على السواء، لتعكس تجربة من البهجة الغامرة.



تصوير: دينيس مالاري#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sG9GR1TTKG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 30, 2019