كوبرا تقتل سعودياً وتصيب ابنته

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة وهلال الباحة، في السعودية، صحة حادثة وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة أفعى.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز الغامدي، أن فرق الدفاع المدني بالمندق تمكنت من قتل أفعى من نوع "كوبرا" بعد تلقي بلاغ بوجودها داخل منزل أحد المواطنين، حيث لدغت رب الأسرة وابنته، وفقا لصحيفة سبق.

وأضاف: وفي التفاصيل أنه في تمام الساعة 17:00 أمس السبت، تلقى مركز التحكم والتوجيه بلاغًا يفيد بتعرض أب وابنته إلى لدغة ثعبان في منزل بقرية مولغ بمحافظة المندق.

وتابع: تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول لوحظ وجود ثعبان مختبئ خلف الأثاث بداخل المنزل، حيث قامت الفرقة بعمل اللازم وإخراج الثعبان والقضاء عليه فيما تم نقل الحالات المصابة من قِبل ذويهم إلى مستشفى المندق العام قبل وصول الفرق.

وأردف: وقد نتج عن ذلك وفاة رب الأسرة وإصابة ابنته التي ما زالت تتلقى العلاج، كما تم تسليم الموقع والحالة لجهة الاختصاص.