طفلة أردنية تسحر متابعي برنامج أمريكا غوت تالنت

المصدر: البيان الإلكتروني

تشارك الفتاة إيمان بيشة في برنامج "أمريكا غوت تالنت" في نسخته لعام 2019، واستطاعت تخطي المرحلة التجريبية بأداء أوبرالي مميز.

"أنا مرتبكة"، قالت بيشة عدة مرات أول ظهورها على المسرح، لكنها استطاعت أن تأسر لجنة التحكيم والحضور بصوتها الأوبرالي عندما صدحت بمقطع من أوبرا "توراندوت" من تأليف جياكومو بوتشيني.

وكانت بيشة، 10 سنوات، قد فازت في برنامج "عرب غوت تالنت" في 2017، والدها أردني يمتلك مصنعا للبوظة في فلوريدا ووالدتها أمريكية، وفقا لقناة الحرة.

وولدت النجمة الأمريكية ذات الأصول العربية في العاصمة الأردنية عمان عام 2008، وهي شقيقة لأخوين، وانتقلت للعيش إلى الولايات المتحدة.