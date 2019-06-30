حامل تضع مولودها بعد تعرضها لطعن أدى إلى وفاتها

المصدر: وكالات

تعرضت امرأة حامل في الشهر الثامن للطعن حتى الموت، لكن وليدها ظل حيًا بعد ولادته في مستشفى قريب من موقع الحدث جنوبي لندن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شرطة وإسعاف لندن اندفعت بالمرأة المطعونة إلى أحد المشافي القريبة حيث وضعت طفلها في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أن الأم 26 عامًا، لقيت حتفها في المستشفى رغم كافة محاولات تطبيبها، فيما يعيش المولود في حالة حرجة.

واعتقلت الشرطة رجلًا يبلغ من العمر 37 عامًا، للاشتباه في ضلوعه بعملية الطعن.

وتعد هذه هي الحادثة رقم 64 في قائمة قتلى لندن خلال العام الجاري.