تغذي صغيرها بأعقاب السجائر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تمكنت إحدى الناشطات البيئيات من تصوير أنثى طائر وهي تغذي فرخها بعقب سيجارة على شاطئ فلوريدا في الولايات المتحدةـ

والتقطت كارين ماسون ، وفقا لـ "ديلي ميل" ، سلسلة من الصور المروعة أثناء قضاء إجازتها في سان بيترسبرغ بولاية فلوريدا وهي تظهر الأم تلقم صغيرها بعقب السيجارة ، معتقدة أنها طعام.

وتُظهر الصور المثيرة للقلق الطائر الصغير وهو يهرول وعقب السيجارة في فمه. ومن غير المعروف ما إذا كان الطائر الصغير قد التهم بقيا السجارة بالفعل ولكن كارين تقول إنه كان يمكن أن يقتله، معربة عن آملها في ألا يكون قد قتله.

وتتجمع هذه الطيور فوق شواطئ فلوريدا المليئة بنفايات المستجمين، وتحاول أن تتعايش معها، مما يثير قلق أنصار البيئة