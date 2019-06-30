جهاز تحكّم عن بعد يعالج آلام الظهر

المصدر: دبي - البيان

طور الباحثون في جامعة «جيمس كوك» البريطانية جهازاً شبيهاً بمنظم ضربات القلب يتم زرعه في العمود الفقري يمكن التحكم به عن بعد لعلاج آلام أسفل الظهر المزمنة.

والجهاز كما أوردنت صحيفة «ديلي ميل» يضاهي حجم علبة الثقاب ويرسل نبضات كهربائية إلى العضلات المحيطة بالعمود الفقري لتقويتها فتزيل الضغط عن العمود الفقري وبالتالي تقلل من الألم. وقد ساعد الجهاز الجديد لدى اختباره في مستشفى الجامعة البريطانية ستة من بين كل عشرة متطوعين ظلوا يعانون من آلام أسفل الظهر لأكثر من 24 عاماً - ولم يستفيدوا من العلاجات الأخرى المعروفة.

وتؤثر آلام الظهر المزمنة على حوالي 20 في المئة من الرجال والنساء ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاماً. ويمكن أن يكون سبب ذلك هو ضغط الأعصاب وتلف المفاصل والعضلات والأربطة.