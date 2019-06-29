تطمح إلى «غينيس» بمترين من الشعر

المصدر: دبي - البيان

في مكان ما من المحافظات الشرقية بزامبيا سيدة أنعم الله عليها بشعر أسود استثنائي يفوقها طولاً، ويستحق إدراجه في موسوعة غينيس.

ليستر بيري أم لولدين من إقليم شيلانغا بمحافظة لوساكا يحدوها الاعتقاد بأن شعرها، الذي لم تقصه منذ سنوات طويلة، قد تخطى طوله المترين، وأنها مؤهلة لدخول موسوعة غينيس، وفق ما أكدت لصحيفة «تايمز أوف زامبيا».

وتعتقد بيري البالغة من العمر 49 عاماً أنها ورثت هدية نادرة من جدتها التي كان لديها شعر طويل جداً هي الأخرى، وقد أدركت أنه ليس من الضروري محاولة قصّ شعرها بحيث يتناسب مع ما هو مقبول اجتماعياً، وقالت: «بعد أن رأيت شعري ينمو طويلاً، بدأت أحبه لأني أدركت أنه قد يكون هدية من السماء».