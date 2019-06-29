السبانخ محظورة على الرياضيين

المصدر: دبي ـ البيان

أفادت «ديلي ميل» البريطانية أن الباحثين في كلية الصيدلة بجامعة فراي يونيفرسال في برلين، أوصوا بإدراج عقار الاسترويد الانسلاخي، وهو هرمون موجود في السبانخ، في قائمة المواد المحظور تناولها على اللاعبين الرياضيين. وخلال دراسة استمرت 10 أسابيع، تم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعات عدة تناول بعضها يومياً كبسولات تحتوي على 100 ملغ من الاستيرويد المستخلص من السبانخ، بينما حصلت مجموعات أخرى على دواء وهمي.

ولوحظ زيادات أعلى بكثير في كتلة العضلات في الذين تناولوا جرعات من عقار الاسترويد الانسلاخي، وزاد نشاطهم الرياضي بشكل كبير، مما يظهر تأثير هذه المادة المنشطة.