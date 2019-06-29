مطعم شوارع يتزين بنجمة ميشلين

المصدر: دبي ــ فاتن صبح

مطعم صغير في بانكوك يدعى «ران جاي فاي»، لا يتعدى عدد طاولاته السبع وتكاد لا تلاحظه لولا الطوابير الطويلة أمامه؛ ولكنه تمكن قبل عام من الحصول على نجمة من دليل ميشلين، التي تعتبر مصدر تباهٍ بين الطهاة. الحجز ممكن في المطعم الذي سمِّي على اسم الشيف، المالكة الأسطورة المحلية ران جاي فاي البالغة 74 عاماً من العمر، لكن لن تجد مكاناً قبل شهر أو اثنين. ويبقى حجز مكان لك في الطابور الخيار الأمثل لكثيرين سيما السياح، لكن لا بدّ من الحضور باكراً. وتنشد صاحبة المطعم الكمال في عملها بحيث أنها لا تدع شخصاً آخر من فريق العمل يقوم بالطهو، ما يجعل الزبائن ينتظرون وقتاً أطول.