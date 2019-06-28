شابة تتحول إلى وليمة لأسماك القرش أمام أهلها

المصدر: البيان الإلكتروني

تحولت شابة أمريكية من ولاية كاليفورنيا كانت تقوم برحلة سياحية مع أسرتها إلى جزر الباهاما إلى وليمة لأسماك القرش.

وقال نائب مفوض شرطة الباهاما الملكية، بول رول، إن الأمريكية جوردان ليندسي، البالغة من العمر 21 عاما، تعرضت لهجوم شنته 3 أسماك قرش من فصيلة "القرش النمر" أثناء الغوص في المنطقة.

وأوضح بول رول أن هجوم أسماك القرش وقع الأربعاء بالقرب من جزيرة روز، التي تقع شمال شرق ناسو، بالقرب من نيو بروفيدنس التابعة لجزر الباهاما، وفقا لما ذكره موقع فوكس نيوز الإخباري.

ونقلت قناة "كاي إيه بي سي" التلفزيونية عن والديها وأصدقاء للعائلة شهدوا الواقعة المؤلمة أنهم صرخوا على ابنتهم لتحذيرها من أسماك القرش، لكنها على ما يبدو لم تسمعهم في الوقت المناسب، بحسب سكاي نيوز.

وقال المسؤولون في الدولة الكاريبية إن أسماك القرش هاجمت ذراعي الشابة الأمريكية وقدميها وأجزاء من جسمها، وأشاروا إلى أنها فقدت ذراعها اليمنى من جراء الهجوم.

وعلى الرغم من الهجوم الدامي فإن الشابة لم تلق مصرعها على الفور، غير أنه أعلن عن وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

وأصدرت وزارة السياحة والطيران في جزر الباهاما بيانا أعربت فيه عن تعازيها و"تعاطفها العميق" مع العائلة.