عمره 4 أعوام ويسرق سيارة جده لشراء الحلوى

المصدر: إعداد - أشرف رفيق

يفعل الأطفال أي شيء من أجل الحصول على الحلوى التي يحبونها، لكن الطفل الأمريكي سباستيان فعل ما لا يتصوره عقل من أجل شراء بعضها، فقد استطاع سباستيان، البالغ من العمر 4 أعوام، أن يسرق سيارة جده.

في البداية، سرق مفاتيح سيارة جده ذات الدفع الرباعي التي كانت قابعة في مرآب المنزل، واستطاع تشغيل المحرك و قيادة السيارة لمسافة تزيد على ميلين (3 كلم) خلال فترة الذروة في المدينة التي يعيش بها، وكانت خطته أن يصل إلى محطة الوقود القريبة من المنزل على أمل أن يجد في الميني مارت الحلوى التي يحبها.

بعد خروجه بالسيارة من حديقة المنزل، برغم أنه بالكاد يستطيع أن يرى ما فوق عجلة القيادة، استطاع سباستيان أن يسير على الطريق من خلال بعض المنعطفات والتعرجات، ليصل إلى شارع الجامعة المكون من أربع حارات الذي يتميز بالزحام في ذلك الوقت.

لكن آمال الطفل سباستيان ذهبت سدى، عندما وصل قرب محطة ثم اصطدم بجزع الشجرة التي تقف أمام المحطة مباشرة، وهناك رآه شرطي المرور بعد توقف السيارة بسبب الصدمة، وذهب إلى السيارة ليحرر مخالفة لقائدها، لكن الشرطي أصيب بالدهشة عندما وجد أن قائد السيارة طفل لا يزيد عمره على 4 سنوات. وقال الشرطي مارك بوردوم إنه لم يرَ في حياته قائد سيارة في هذه السن الصغيرة، لكنه مع ذلك اقتاد الطفل إلى محطة الشرطة لإبلاغ أسرته بما حدث، ودعوتهم إلى تسلم السيارة المتضررة، واضطرت الشرطة إلى أن تطلق سراح اللص الصغير لصغر سنه.