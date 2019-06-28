أكبر علم بقاع البحر إلى «غينيس»

المصدر: دبي - فاتن صبح

اختار أحد نوادي الغوص في قرية غراداك بالقرب من مدينة ماكارسكا الكرواتية الاحتفال بيوم قيام الدولة بطريقة مبتكرةٍ جداً من خلال كسر رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس لأكبر علم وضع يوماً في قاع البحر.

وعمد 20 فرداً من أعضاء النادي إضافة لـ 15 آخرين من رواد الشاطئ تثبيت علم كرواتيا الممتد 22 متراً وعرض 10 أمتار في قاع البحر وقد غطى مساحةً تقدّر بـ 220 متراً مربّعاً.

وعلّق جايكوف كورليان، رئيس جمعية الغواصين في حديث لصحيفة «دالماسيا توداي» على الحدث بالقول: «لقد ولدت الفكرة في موسم الشتاء الماضي، وقد قرر أعضاء النادي ونادٍ آخر بمدينة موستار القريبة القيام بشيء مميز بالفعل. وقد قمنا بالأبحاث عبر الإنترنت عما يجب فعله تحديداً لكسر الرقم القياسي، ونجحنا في بسط العلم الكرواتي على مساحة 220 متراً مربعاً، وقمنا بالتقاط الصور وبتنا على استعداد لتسجيل الرقم القياسي».