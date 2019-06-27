25 ألف دولار لاستنساخ قطة

المصدر: دبي - البيان

قرر الزوجان الأمريكيان برايان وآشلي بوليرديك، من تشارلوت بولاية نورث كارولينا، قبل عام، استنساخ قطتهما المدللة «سينابون» عندما كانت تقترب من الاحتفال بعيد ميلادها الـ19.

وأفادت «ديلي ميل» بأن الزوجين دفعا لشركة استنساخ في تكساس تدعى «فياجين بيتس» نحو 25 ألف دولار لاستنساخ القطة في سبتمبر 2018 قبل نفوقها في الشهر التالي. وولدت «سينابون» الجديدة في فبراير الماضي، وذكر الزوجان أنهما لم يفكرا في كُلفة استنساخ قطتهما المدللة.

وقال برايان: «بعض الناس لديهم سيارات رياضية، وآخرون لديهم منازل، ونحن لدينا قطة واحدة ونريد استنساخها وسنفعل ذلك مرة أخرى بعد أن تهرم القطة الجديدة»، مشيرين إلى أن سلوك «سينابون» الجديدة «شرير» وتنام في المكان نفسه بالضبط مثل «سينابون» الأصلية.