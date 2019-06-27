هضاب سينسوريو.. فن وتكنولوجيا وطبيعة

المصدر: دبي - فاتن صبح

قرابة 60 ألف مصباح من الألياف الضوئية قوام مشروع فني لا يشبه غيره في التاريخ. «حقل الضوء» في سينسوريو يغطي 15 فداناً من الهضاب المتلألئة في مدينة باسو روبليس في كاليفورنيا.

تمكن الفنان بروس مونرو المقيم ببريطانيا من إبداع أضخم مشاريعه حتى اليوم، ضمن تركيبة فنية منحوتة تغطي الهضاب بمصفوفات تزيد على 58 ألفاً من الكرات المزودة بسيقان مضاءة بوساطة الألياف الضوئية.

المصابيح يتم شحنها بالطاقة الشمسية، وضعت في أماكنها بيد عشرات الأشخاص على مدى أسابيع. ويرمي المشروع إلى تجاوز مفهومي الزمان والمكان عبر بث لحظات ملهمة مفعمة بالوعي تدعو الناظرين لتأمل عالم أكبر وأكثر غموضاً من وجودهم الغامض.

صممت سينسوريو لتشكل تقاطعاً بين الفن والتكنولوجيا والطبيعة وكموقع للترفيه والاستكشاف والتأمل والمغامرة والبهجة. وقال مونرو: «كنت أمرّ بلحظات من الوضوح بالجلوس على الشاطئ أو المشي في الشارع أو الاستماع لمقطوعة موسيقية، وكنت أدوّن الملاحظات وأعود إليها وبدأت وضع روايات لتلك اللحظات لتشكيلها في أعمال فنية، وحين توفي والدي عرفت أن الوقت حان للبدء بالمشروع».