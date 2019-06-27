تعرف إلى أفضل مطعم في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

تم اختيار مطعم ميرازور في مدينة مانتون الفرنسية كأفضل مطعم في العالم. بحسب ما أوردته قناة (BFM TV) الفرنسية.

ترى لماذا تم اختيار هذا المطعم الأفضل في العالم؟ وماذا يقدم من وجبات حتى يتميز عن الباقي؟

يقول الشيف Mauro Colagreco أن المطعم يركز على المأكولات المحلية، التي تدخل الأسماك والمحار التي تجلب من البحر الأبيض المتوسط في إعدادها، كما أن المطعم يعتمد على الخضراوات التي تزرع في حدائقه.

ويتخصص مطعم ميرازور في وجبات حبار بورديغيرا و جذر الشمندر المملح، ويبلغ سعر وجبة الغداء فيه 160 يورو و260 يورو لتناول العشاء.