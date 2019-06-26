مشروع .. يمكننا جميعنا أن نكون مهندسين

المصدر: إعداد ــ فاتن صبح

انطلاقاً من فكرة "كيف كان العالم ليبدو لو كان بإمكان كل شخص أن يصبح مهندساً ولو ليوم واحد؟" يشرح المهندسان أوكي هاوزر ونينا تولستراب كيف يتيح مشروع "ميني" ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم للزوار بأن يصمموا منازل صغيرة خاصة بهم.

ويستعرض مشروع "ميني ليفينغ-الجميع بناؤون" النظام التصوري المعياري لخلق مساحات عيش صغيرة قابلة للتخصيص، مقسوم بين مستودعين سابقين، يتيح الجزء الأول من المعرض للزوار بابتكار نموذج من المنزل الخاص بهم باستعمال عدة معيارية للأجزاء. ويمكن للزوار استخدام تشكيلة من كتل البناء الملونة لخلق الأثاث المركزي ووحدة التخزين، على أن يحيطوه بطبقات خارجية لبناء مساحة العيش الخاصة.

ويقدمّ الجزء الثاني من المنشأة أربعة تصورات محتملة للمنازل الكبسولات بالقياس الطبيعي وقد وضعت داخل مساحة جماعية تضم مرافق مشتركة كالنادي الرياضي والسينما.

ويقول تولستراب، الشريك المؤسس لـ"استديو ماما" الذي تعاون مع "ميني ليفينغ" على تنفيذ المشروع:" لدينا أربع وحدات خاصة للسكن مع تصورات مختلفة لمساحة التخزين وقاعة الجلوس ومرافق العمل. ويمكن تخصيصها وفقاً لما يتناسب مع الاحتياجات الشخصية عبر إضافة بضعة عناصر بسيطة تخلق معها تجارب متفاوتة بالكامل".

وختم قائلاً: " إننا مهتمون ببناء المنازل، ومن أجل خلق شعور بدفء المنزل، لا بدّ أن تشارك في تصميم المكان".