بالفيديو..طالب يبتكر أسرع بزة طائرة بالعالم

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تمكن طالب بريطاني من ابتكار أسرع بزة نفاثة في العالم، والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وتستطيع التحليق على ارتفاع 10000 قدم.

وأفادت "ديلي ميل" أن سام روجرز ، 23 عامًا ، وهو من جامعة لوبورو البريطانية، ابتكر البزة بكلفة بلغت 340 ألف جنيه إسترليني (433000 دولار).

وتظهر لقطات فيديو روجرز ، الذي يدرس تصميم المنتج والتقنية ، وهو يحلق في السماء في بزته النفاثة أمام الطلاب المندهشين في مدرسة لوبورو للتصميم. وشاهدت الحشود آلة الطيران الرائدة بقوة 1000 حصان.

وتم تطوير البزة ذات المحرك التوربيني النفاث والمصنوعة من الألومنيوم والصلب والنايلون، باستخدام طابعة ثلاثية، وجاءت ضمن مشروع تخرجه.

وقال روجرز: "إنه استخدم خمسة محركات نفاثة على جسمه، هي تجربة مكثفة للغاية.خاصة أن المرء يجب أن يتعلم الموازنة والسيطرة والطيران تحت هذه القوة التي تشعره بالديناميكية وحرية الحركة، وهي لا تشبه أي جهاز طيران آخر.