العيوب الخلقية تزيد أسباب السرطان

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال المصابين بعيوب خلقية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

وجاء ذلك بعد أن حلل الباحثون وفق (medicalxpress) بيانات نحو 10 ملايين طفل ولدوا في الولايات المتحدة بين عامي 1992 و2013 عانوا عيوباً خلقية وقارنوهم بأطفال سليمين.

إذ لاحظ الباحثون في كلية «بايلور» للطب في هيوستن أن احتمال إصابة الأطفال ذوي العيوب الوراثية بالسرطان، يزيد بنحو 12 مرة على غيرهم في سن 18 عاماً. أما أولئك الذين كانت عيوبهم خلقية غير ناجمة عن سبب جيني معروف (يعرف باسم العيوب غير الصبغية) فزادت مخاطر إصابتهم بالسرطان على 2.5 ضعف، وكلما زاد عدد العيوب الخلقية زاد احتمال إصابتهم بالسرطان.