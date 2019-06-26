فنان يستلهم إبداعه من القهوة

المصدر: Ⅶ دبي - فاتن صبح

لم يمنعه عدم توافر الألوان من إطلاق العنان لموهبته، فلجأ للرسم بالقهوة، وتحولت أعماله إلى محط اهتمام مواقع التواصل وانتشرت لوحات لأشخاص شهيرين كتريفور نواه بشكل فيروسي عبر الإنترنت لتكسب الفنان إينوك ملانجيني من بلدة ساسولبرغ الجنوب إفريقية، لقب «دي جيه القهوة السوداء».

وقد اكتشف ملانجيني البالغ (27 عاماً) هذا الشكل الإبداعي من الفن مصادفةً حين أوقع فنجان قهوته على لوحة فنية ولم يتمكن من إزالتها.

«القهوة مادة فوضوية» يقول إينوك مبتسماً ومؤكداً إنه يمكن الوقوع في الكثير من الأخطاء أثناء العمل بها، لكنها تعلمك أن كل مسحة مهمة وقد تنتج فناً.، وليس هناك علامة خاطئة أو صحيحة لكن يمكن على الدوام تحويل الغلطة إلى شيء جميل.

ويذهب إينوك بأحلامه أبعد من القهوة، إذ يأمل أن يفتتح معهداً فنياً لكنه يفتقر للمال. ويقول:الفن بالنسبة لي حياة، إنه أنا. إنه شيء يعرّف عني. وإن مجرّد إدراك موهبتي، وتمكّني من ممارستها يعنيان الكثير بالنسبة إليّ. إنها نعمة لا يسعني استبدالها بشيء.