خسوف جزئي للقمر 16 يوليو

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تشهد دولة الإمارات والجزيرة العربية 16 يوليو المقبل، خسوفاً جزئياً للقمر بنسبة 66% تكون ذروته عند الساعة 21:30 بالتوقيت العالمي، وسيشاهد في معظم أنحاء الوطن العربي وفقاً لإبراهيم الجروان، الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الذي أشار إلى أن العالم سيشهد قبل هذا الخسوف كسوفاً كلياً للشمس يوم 2 يوليو المقبل تكون ذروته عند الساعة 19:23 بالتوقيت العالمي، تشاهده الأنحاء الغربية من أمريكا الجنوبية وجنوبي المحيط الهادي ولن تشاهده الدول العربية.

وأوضح أن الخسوف القمري يعني حجب الأرض لأشعة الشمس من السقوط مباشرة على قرص القمر بشكل مؤقت ويراه كل من يشاهد القمر وقت الخسوف، وذلك لوجود الأرض بين القمر والشمس في منتصف الشهر القمري.