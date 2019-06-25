إطلالة ساحرة

المصدر: تصوير: إبراهيم صادق

Ⅶ أضحت منصة المشاهدة على جبل «جيس» في إمارة رأس الخيمة كما في الصورة، مزاراً يرتاده السياح للاستمتاع بمشاهدة أجمل المناظر الخلابة والإطلالات الساحرة التي تعكس جمال الخليج العربي من جهة، واللوحات التي تشكلها الوديان المنتشرة في سلسلة جبال «الحجر» من جهة أخرى، وذلك من ارتفاع يبلغ 1300 متر فوق سطح البحر.

أضحت منصة المشاهدة على جبل جيس في #رأس_الخيمة، مزاراً يرتاده السياح للاستمتاع بمشاهدة أجمل المناظر الخلابة والإطلالات الساحرة التي تعكس جمال #الخليج_العربي

تصوير- إبراهيم صادق#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CKdhYX2QYp — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٥ يونيو ٢٠١٩